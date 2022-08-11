Спутниковые снимки показали ускоренное обрушение ледяного щита Антарктиды
Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. От прибрежных ледников Антарктиды айсберги откалываются быстрее, чем природа успевает восстановить ледовый щит, и эти темпы вдвое превышают предыдущие оценки средних потерь за последние 25 лет, как показал анализ спутниковых фотографий NASA. Об этом 11 августа сообщает агентство Reuters.
Первое в своем роде исследование, проведенное под руководством ученых из лаборатории реактивного движения NASA под Лос-Анджелесом и опубликованное в журнале Nature, вызывает озабоченность тем, насколько быстро изменение климата ослабляет плавучие ледяные шельфы Антарктиды и ускоряет повышение уровня мирового океана.
Главный вывод исследования заключается в том, что чистая потеря антарктического льда в результате схода в океан прибрежных ледников почти так же велика, как и чистый объем льда, который теряется из-за истончения ледяных шельфов в результате потепления морей.
Из-за истончения и обрушения вместе взятых масса ледяного щита Антарктиды уменьшилась на 12 трлн тонн с 1997 года, что вдвое превышает предыдущую оценку.
По словам ведущего автора исследования Чада Грина, чистая потеря ледяного покрова континента только в результате обрушения за последние четверть века составила почти 37 000 кв. км, что почти равно площади Швейцарии.
По его словам, на Антарктиду приходится 88% потенциального повышения уровня моря среди всех ледяных щитов.
В последние десятилетия потепление океанов привело к ослаблению шельфов снизу. Потери в среднем составили 149 млн тонн в год в период с 2002 по 2020 год, по данным NASA.