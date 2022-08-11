Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. От прибрежных ледников Антарктиды айсберги откалываются быстрее, чем природа успевает восстановить ледовый щит, и эти темпы вдвое превышают предыдущие оценки средних потерь за последние 25 лет, как показал анализ спутниковых фотографий NASA. Об этом 11 августа сообщает агентство Reuters.

Oceanbook.at В Антарктиде

Первое в своем роде исследование, проведенное под руководством ученых из лаборатории реактивного движения NASA под Лос-Анджелесом и опубликованное в журнале Nature, вызывает озабоченность тем, насколько быстро изменение климата ослабляет плавучие ледяные шельфы Антарктиды и ускоряет повышение уровня мирового океана.

Главный вывод исследования заключается в том, что чистая потеря антарктического льда в результате схода в океан прибрежных ледников почти так же велика, как и чистый объем льда, который теряется из-за истончения ледяных шельфов в результате потепления морей.

Из-за истончения и обрушения вместе взятых масса ледяного щита Антарктиды уменьшилась на 12 трлн тонн с 1997 года, что вдвое превышает предыдущую оценку.

По словам ведущего автора исследования Чада Грина, чистая потеря ледяного покрова континента только в результате обрушения за последние четверть века составила почти 37 000 кв. км, что почти равно площади Швейцарии.

«Антарктида разрушается по краям, — сказал Грин в заявлении NASA о результатах исследования. — А когда ледяные шельфы истощаются и ослабевают, массивные ледники континента увеличивают скорость глобального повышения уровня моря».

По его словам, на Антарктиду приходится 88% потенциального повышения уровня моря среди всех ледяных щитов.

В последние десятилетия потепление океанов привело к ослаблению шельфов снизу. Потери в среднем составили 149 млн тонн в год в период с 2002 по 2020 год, по данным NASA.