Масочный режим могут вернуть в Ульяновской области
Ульяновск, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области ежедневно растёт количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но пока не достигнута «контрольная» отметка в 50 заболевших на 100 тыс. населения, при котором рекомендуется введение масочного режима. В настоящее время в регионе данный показатель составляет 35, к цифре в 50 в области могут выйти во второй половине августа — начале сентября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила начальник эпидемиологической службы Роспотребнадзора Диляра Хакимова.
Эпидемическая ситуация была обсуждена на заседании штаба по комплексному развитию региона. Представитель управления Роспотребнадзора сообщил, что несмотря на рост заражений коронавирусом, 90% инфицированных переносят болезнь в лёгкой форме, «доминирует «Омикрон».
Говоря о введении масочного режима, она сослалась на рекомендации руководителя федерального ведомства:
10 августа заражение коронавирусом выявлено у 115 жителей Ульяновской области. Это на 17 заболевших больше, чем было сутками ранее, 9 августа (98 заболевших), — таким образом, суточный прирост составил 17,4%. Отметим, что более 100 случаев заражения коронавирусом в сутки ранее выявлялось в январе–апреле 2022 года.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поинтересовался, когда с учётом текущих темпов «выйдем на 50 заболеваний» в расчёте на 100 тыс. населения. Диляра Хакимова высказала мнение, что это произойдёт во второй половине августа — начале сентября.
Как сообщало ИА REGNUM , в управлении Роспотребнадзора заявляют, что резкий рост заболеваемости ковидом является прогнозируемым, чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Санитарные врачи связали это с тем, что многие возвращаются из отпусков, в том числе из-за границы.