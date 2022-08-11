Ульяновск, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области ежедневно растёт количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но пока не достигнута «контрольная» отметка в 50 заболевших на 100 тыс. населения, при котором рекомендуется введение масочного режима. В настоящее время в регионе данный показатель составляет 35, к цифре в 50 в области могут выйти во второй половине августа — начале сентября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявила начальник эпидемиологической службы Роспотребнадзора Диляра Хакимова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

Эпидемическая ситуация была обсуждена на заседании штаба по комплексному развитию региона. Представитель управления Роспотребнадзора сообщил, что несмотря на рост заражений коронавирусом, 90% инфицированных переносят болезнь в лёгкой форме, «доминирует «Омикрон».

«И тот коечный фонд, который у нас в настоящее время развёрнут, всего на 51 койку, не полностью загружен за счёт того, что более 90% получает амбулаторное лечение», — сказала Диляра Хакимова.

Говоря о введении масочного режима, она сослалась на рекомендации руководителя федерального ведомства:

«Рекомендации следующие: если в субъектах заболеваемость на 100 тыс. населения превышает 50 и выше, то рекомендуется введение масочного режима. Сегодняшняя ситуация в Ульяновской области относительно заболеваемость низкая — 35 случаев. Но тем не менее на сегодня очень актуальными остаются наши предложения: мы должны организовать своевременное выявление больных и своевременную их изоляцию».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поинтересовался, когда с учётом текущих темпов «выйдем на 50 заболеваний» в расчёте на 100 тыс. населения. Диляра Хакимова высказала мнение, что это произойдёт во второй половине августа — начале сентября.

Как сообщало ИА REGNUM , в управлении Роспотребнадзора заявляют, что резкий рост заболеваемости ковидом является прогнозируемым, чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Санитарные врачи связали это с тем, что многие возвращаются из отпусков, в том числе из-за границы.