Москва, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила главе МИД Великобритании Лиз Трасс причины обострения кризисной ситуации вокруг острова Тайвань.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова прокомментировала заявление Трасс, в котором она призвала Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угроз применения силы и принуждения, а также дала указание официальным лицам вызвать посла Китая для объяснений.

Представитель российского МИД написала, что, поскольку руководитель британского внешнеполитического ведомства понять не в состоянии, она готова объяснить:

«Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит [спикера палаты представителей США Нэнси] Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», — отметила Захарова.