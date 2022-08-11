Монреаль, Канада, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу во втором круге турнира в Монреале (Канада). Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Медведев 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 12 эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 из 8 брейков.

В третьем круге турнира Кирьос сыграет со своим соотечественником Алексом де Минором.

Читайте также: Хачанов проиграл Чиличу во втором круге турнира в Монреале