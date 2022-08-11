Медведев проиграл Кирьосу во втором круге теннисного турнира в Монреале
Монреаль, Канада, 11 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу во втором круге турнира в Монреале (Канада). Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Даниил Медведев (Россия)
Медведев 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 12 эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 из 8 брейков.
В третьем круге турнира Кирьос сыграет со своим соотечественником Алексом де Минором.
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