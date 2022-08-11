Агаповка, Челябинская область, 11 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего главу Агаповского района отдали под суд за получение взяток. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ИА REGNUM Суд

По данным следователей, гендиректор одной фирмы передал ему денег и другого имущества на общую сумму 1 036 950 рублей. А взамен он просил беспрепятственного предоставления земель сельскохозяйственного назначения в аренду.

Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска.

Как сообщало ИА REGNUM, также суд ожидает бывшего замглавы Ашинского муниципального района. Ему вменяют получение взятки.

Напомним, за январь–июнь в Челябинской области было выявлено 131 аналогичное преступление.