Монреаль, Канада, 11 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу во втором круге турнира в Монреале (Канада). Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника пять эйсов, одна ошибка на подаче и три брейка.

В третьем круге турнира Чилич сыграет с американским теннисистом Томми Полом.