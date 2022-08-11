Москва, 11 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Китайские квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооружённых сил России Юрий Балуевский.

Квадрокоптер

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для неё проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — отметил он в предисловии к книге «Чужие войны: новая парадигма».

Балуевский добавил, что корректировка цели при помощи квадрокоптера позволила военным применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения специальной военной операции на Украине российские средства противовоздушной обороны за сутки 8 августа сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

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