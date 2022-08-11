Москва, 11 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Свыше половины жителей России (51%) убеждены, что сексуальная ориентация даётся человеку от природы. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые 11 августа приводит ТАСС.

Пабло Пикассо. Мужчина и женщина. 1902

Уточняется, что исследование проводилось 6 августа 2022 года по телефону, и в нем принимали участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном. 51% утверждают, что она дана человеку от природы», — говорится в результатах опроса.

Уточняется, что в этом в наибольшей степени убеждены женщины, граждане со средним специальным образованием и выше и активные потребители телевидения и интернета.

При этом 25% опрошенных уверены, что сексуальная ориентация формируется в течение жизни из-за различных факторов. Больше всего с этой точкой зрения согласны лица, у которых в окружении имеются представители ЛГБТ-сообщества (41%).

Также отмечается, что, по сравнению с таким же опросом в 2012 году, сегодня жители России более чем в два раза чаще сталкиваются с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете, СМИ и кино. Так, в 2012 году об этом заявили 6% респондентов, а в 2022 году — 13%, в то же время 86% заявили, что они не сталкивались с этим.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что большинство жителей России (82%) убеждены, что власти должны поддерживать инициативы молодёжи.