Иркутск, 11 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. На утро 11 августа в лесном фонде Иркутской области действующих пожаров нет, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

В Катангском районе ликвидировали лесной пожар, действовавший в зоне космомониторинга. На тушении 10 августа было задействовано 149 человек и 4 единицы наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли 7 воздушных судов.

В Иркутской области наблюдается незначительный прогрев территории — максимальная дневная температура достигнет 23 градусов. Поэтому министерство лесного комплекса региона проводит ряд превентивных мероприятий.

«В режим повышенной готовности приведены силы и средства парашютно-десантной пожарной службы на всей территории региона, 270 человек, а также наземные силы ЛСП Лесхоза Иркутской области. До 15 августа включительно увеличиваем кратность авиапатрулирования в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Братском, Усть-Илимском, Качугском, Жигаловском и во всех южных районах области. Особое внимание уделяем западным районам области, где накануне прошли грозы», — рассказал министр Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 августа, в Иркутской области осуществлялась ликвидация локализованного пожара на севере Катангского района площадью 708 га в зоне космического мониторинга.

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