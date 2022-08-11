Уфа, 11 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Объем пассажирских перевозок вырос на 11,2% в июле 2022 года на Куйбышевской железной дороге. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Https://adm44.ru В поезде

Сообщается, что в июле было перевезено около 1,9 млн пассажиров.

Отмечается, что всего за семь месяцев текущего года было отправлено свыше 9,9 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — 2,5 млн пассажиров, в пригородном сообщении — 7,4 млн пассажиров. Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в 2022 году в сравнении с уровнем прошлого года увеличился на 14%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в июле 2022 года выросла погрузка грузов на железной дороге.