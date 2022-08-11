Сеул, 11 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Число жертв наводнений, вызванный сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, выросло до 19 человек, сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно официальным данным, подтверждена гибель одиннадцати человек, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что наибольшее число погибших зафиксировано в южнокорейской столице Сеуле.

Уточняется, что затопленными оказались 3775 домов, преимущественно, в Сеуле. Эвакуировались из зоны бедствия 4297 человек, еще 980 переместили местные власти в пункты временного размещения.