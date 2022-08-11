Луганск, 11 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Обгоревшие тела, предположительно, иностранных наёмников, нашли разведчики ЛНР под городом Соледар в ДНР. Об этом сообщает 11 августа РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Разведывательный батальон Народной милиции ЛНР проводил разведку, его бойцы нашли трупы возле воронок от разрывов артиллерийских снарядов. По их словам, украинские военные, вероятно, облили тела топливом и подожгли, когда отступали.

«Как считают бойцы, это останки иностранных наёмников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, свыше 7,1 тыс. наёмников прибыли с 24 февраля на Украину, чтобы воевать на украинской стороне.

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