Донецк, 11 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Новобахмутовки и Горловки. Об этом 11 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 7:30 зафиксирована атака с украинских позиций в Розовке. По Новобахмутовке выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 7:40 из Дылеевки в сторону Горловки националисты выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.