Джакарта, , 08:17 — REGNUM Индонезийские девушки подвергаются «насилию» на фоне растущего давления, вынуждающего их носить хиджаб, сообщает CNN Indonesia.

Женщины в масках. Индонезия (сс) muhammad adil

Учениц в школе Бантула, Джокьякарта, заставляют надевать хиджаб. Член совета народных представителей специального региона Джокьякарта Эко Суванто осудила подобный акт нетерпимости.

«Правительство провинции должно позаботится о том, чтобы этого не произошло в будущем. Каждый гражданин имеет право свободно выражать свою свободу вероисповедания», — заявил Эко Суванто.

Затем правительство предупредило, что любая школа, которая заставит женщин носить хиджаб, будет подвергнута санкциям.

Напомним, некоторые школы в Индонезии часто просят учеников, даже немусульман, носить хиджаб.