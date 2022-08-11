Ижевск, 11 августа, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Удмуртии стартовала программа «Азбука предпринимателя» для молодых предпринимателей до 25 лет, которые претендуют на получение гранта, сообщает 11 августа платформа «Мой бизнес». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Цитата мойбизнес. рф Предприниматели

«На программу подали заявки более 200 предпринимателей со всей Удмуртии. Чтобы учеба получилась качественной, мы разделили обучение на 4 потока, каждый из которых длится четыре дня. Мы будем учить молодых людей генерировать бизнес-идеи, формировать маркетинговую стратегию, определять аватар своего клиента. И, конечно, коллеги из Министерства экономики Удмуртии помогут участникам заполнить заявку на грант. Напомню, что выдача грантов начнется уже этой осенью», — рассказал министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин.

Обучение проходит в интерактивном формате: участников ждут воркшопы, бизнес-игры и практикумы. «Азбука предпринимателя» поможет развить практические навыки оценки прибыльности идеи, а работа в кругу единомышленников поможет протестировать бизнес-идею и доработать ее.

Напомним, прохождение бесплатного обучения в Центре «Мой бизнес» и софинансирование не менее от 25% от стоимости проекта являются обязательными условиями для получения гранта молодым предпринимателям. Программа стартовала в 32 регионах России.

«На мой взгляд, поддержка любой предпринимательской деятельности является основой для экономической устойчивости и благосостояния экономики.

В текущих условиях, поддержка молодых предпринимателей, особенно при наличии свободных ниш из-за ухода иностранного бизнеса, может дать свои плоды. Конечно, текущие грантовые суммы не позволяют покрыть большинство расходов на открытие или текущую предпринимательскую деятельность, но позволяет избежать дополнительных финансовых обязательств и снижает «порог входа».

Кроме того, дополнительные условия в виде прохождения специального обучения и обязательного софинансирования создают дополнительный барьер, позволяющий избежать нецелевого расходования средств и выдать грант только тем, кто заинтересован в развитии своего дела», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

По условиям программы, реализуемой Минэкономразвития России, грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей могут получить ИП или юридические лица, учредителями которых являются лица в возрасте 14−25 лет. Лицам, не достигшим 18-летия, для этого требуется согласие родителей. Для получателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Арктической зоне, максимальный размер гранта составляет не более 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Для развития бизнеса также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.

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