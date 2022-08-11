Санкт-Петербург, , 08:14 — REGNUM Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, представляющий из себя гибрид штаммов «Омикрон» и «Дельта», выявили в Санкт-Петербурге учёные. Об этом 11 августа рассказал американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал учёный, слова которого приводит РБК, сочетающие в себе фрагменты геномов обоих названных штаммов вирусы являются редкостью, так как разновидность «Дельта» является фактически исчезнувшей.

«Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — сказал он.

При этом Прусс утверждает, что так как на данный момент такой вид коронавируса не был выявлен ни в какой другой стране мира, есть вероятность того, что он появился именно в России. В то же время, американский учёный подчеркнул, что распространенность этого штамма пока невелика, во всяком случае в Санкт-Петербурге, где учёные Института Гриппа проводили свои исследования.

«Опасен ли недавно открытый «русский Дельтакрон», еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной Дельты есть способность поражать легкие, которая ослабла у Омикрона, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля», — пояснил Прусс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновской области установлен новый летний рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.