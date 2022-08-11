Осинники, Кемеровская область, , 08:14 — REGNUM В поселке Тайжина Кемеровской области в результате столкновения с опорой освещения, которое допустил нетрезвый водитель легкового автомобиля, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП

По предварительным данным, столкновение с опорой освещения произошло из-за ошибки 69-летнего водителя ВАЗ-21 074, который превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля.

пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области «В результате ДТП травмы получили шесть человек — водитель и его пассажиры: 68-летний мужчина, 43-летняя женщина, а также трое несовершеннолетних девяти, 12 и 15 лет, которые перевозились с нарушением требований правил дорожного движения».

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Водителя, который имел признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции направили на медицинское освидетельствование.

Как сообщало ИА REGNUM, трое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области.

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