В Кемеровской области нетрезвый водитель протаранил опору освещения
Осинники, Кемеровская область, 11 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В поселке Тайжина Кемеровской области в результате столкновения с опорой освещения, которое допустил нетрезвый водитель легкового автомобиля, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, столкновение с опорой освещения произошло из-за ошибки 69-летнего водителя ВАЗ-21 074, который превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Водителя, который имел признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции направили на медицинское освидетельствование.
Как сообщало ИА REGNUM, трое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области.