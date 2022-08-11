Минск, , 08:14 — REGNUM Информацию о взрывах на военном аэродроме Зябровка, расположенном под белорусским городом Гомелем опровергло 11 августа министерство обороны Белоруссии.

Су-30СМ на военном аэродроме Вячеслав Степанов, Дмитрий Чистопрудов

Поясняется, что на территории аэродрома произошло возгорание военной техники во время контрольного пробега одной из единиц после замены двигателя. Инцидент произошёл около 23:00 по местному времени, личный состав оперативно среагировал и принял меры по ликвидации возгорания.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ряд белорусских СМИ сообщил, что в ночь на 11 августа в районе аэродрома были видны вспышки и слышались взрывы. Уточняется, что расположенный в 25 км от Гомеля аэродром находится в распоряжении российской армии.

Отмечается, что сообщения о вспышкам и взрывах на аэродроме появились через два дня после того, как минобороны Белоруссии объявило о совместных с ВКС РФ учениях, которые должны были стартовать 9 августа.