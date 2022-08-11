Прага, , 08:13 — REGNUM Поставки нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» восстановлены не будут. Об этом заявила официальный представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части трубопровода, Линда Вашковичова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — указала она.

При этом, добавила представитель компании, российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре также достигнет Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что запасы нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в связи с остановкой киевскими властями прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

Как пояснил Демин, «Транснефть» не смогла оплатить транзит нефти через украинскую территорию, так как при попытке оплаты денежные средства были возвращены в связи с вступлением в силу западных санкций. Оператор «Укртранснафта» оказывает свои услуги только при 100% предоплате, но так как платёж оказалось невозможно осуществить, то оператор с 4 августа остановил прокачку нефти по южной ветке «Дружбы», по которой ресурс получают Венгрия, Словакия и Чехия.

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