Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 137 241 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 522 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 983 169. Также за минувшие сутки в стране скончались 59 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 441 человек. Уровень смертности составил 0,12%.