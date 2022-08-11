Хельсинки, , 08:11 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над немецким «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0.

Мадридский «Реал»

В составе «Реала» голы забили защитник Давид Алаба на 37-й минуте и нападающий Карим Бензема на 65-й.

Для Бензема этот гол стал 324-м в составе «Реала». По этому показателю он обошёл Рауля и вышел на второе место. Лучшим бомбардиром команды является Криштиану Роналду, у которого 450 голов.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. Ранее мадридский клуб выигрывал этот трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Реал» выиграл Лигу чемпионов, а «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы.