Уфа, 11 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Медицинских работников из Башкирии наградили почетным знаком «От благодарного народа Луганской Народной Республики». Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин в своем телеграм-канале.

Михаил Нестеров. Хирург. 1933

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Он сообщил, что медикам из Башкирии, которые прибыли туда в качестве волонтеров для помощи местным жителям, приходится нелегко из-за неспокойной обстановки.

«В июне медицинская бригада даже попала под обстрел города Красный Луч со стороны украинских войск с применением ракеты «Точка-У», произошло возгорание склада боеприпасов. Врачи и медсестры экстренно эвакуировали пациентов, включая лежачих больных, в бомбоубежище с последующим наблюдением», — заявил Забелин, сообщив, что башкирский врач неонатолог работал один без выходных в перинатальном центре и был единственным на весь город, в результате с его помощью родилось 28 детей.

Забелин отметил, что 10 августа министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Пащенко поблагодарила сотрудников минздрава Башкирии, которые участвуют в оказании медицинской помощи жителям ЛНР. Медики третьей смены были награждены почетным знаком «От благодарного народа ЛНР».

«Считаю, что работу башкирских медиков оценили заслуженно. А республика будет помогать братскому народу столько, сколько понадобится», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медицинские работники в качестве волонтеров помогают своим коллегам в Донбассе. В Луганской Народной Республике работают три автопоезда: кардиологический, поликлинический и стоматологический.