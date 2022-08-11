Донецк, 11 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов украинских войск погибли четыре человека. Об этом 11 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

В штабе рассказали, что за некалендарные сутки с 8:00 10 августа до 8:00 11 августа в результате обстрелов со стороны украинских формирований погибли четыре человека, ещё 21 мирный житель получил ранения.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребёнок 2007 года рождения.