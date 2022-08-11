Донецк, , 08:03 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также Зайцево, Гольмовский и Горловку. Об этом 11 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что в 06:25 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили семь снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка, а в 06:30 и в 06:50– две ракеты из реактивных систем залпового огня «Ураган», оснащенные запрещенными противопехотными минами ПФМ «Лепесток», и пять снарядов калибра 152 мм по Зайцево соответственно.

Также указывается, что 06:55 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по нему пять снарядов калибра 122 мм, в 07:00 выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка и в 07:40 — пять снарядов калибра 122 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев пытается повысить ставки на противостояние в Донбассе через провокации и обстрелы Запорожской АЭС.