Рига, , 07:57 — REGNUM Совет Европы потребовал от руководства Латвии расследовать действия пограничников на границе с Белоруссией по отношению к беженцам из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил латвийский портал lsm.lv.

Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович направила письмо главе МВД Латвии Кристапу Эклонсу, в котором назвала «жестоким» обращение латвийских официальных лиц с нелегалами. Согласно информации, латвийские пограничники, используя силовые методы, препятствовали переходу искателей убежища из Белоруссии в Латвию. Им также отказывали в подаче заявлений о предоставлении убежища.

Кроме того, мигрантов принуждали подписывать декларацию о добровольном возвращении, а также содержали в нечеловеческих условиях в лесу, говорится в письме Миятович. Она добавила, что Латвия при любых обстоятельствах обязана соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.

Сообщается, что в МВД Латвии отвергли все претензии со стороны комиссар по правам человека Совета Европы. Министр Эклонс заявил в ответном письме, что, наоборот, латвийские пограничники никого не били и не принуждали, журналистов и СМИ при допуске к беженцам не ограничивали, а «условия содержания были райскими».

Комментируя ответ главы латвийского МВД Совету Европы, местное издание заметило: «Предлагаем Эклонсу посидеть зимой в лесу на голой земле. Может, что и поменяется».