Рига, , 07:56 — REGNUM Студенты, получающие высшее образование, не должны призываться на обязательную военную службу, считает Латвийский студенческий союз (ЛСС). Как сообщается в пресс-сообщении ЛСС, соответствующее предложение направлено в министерство обороны страны.

Таким образом главная студенческая организация Латвии отреагировала на план введения в стране обязательной военной службы. Ее предполагается распространить на всех граждан мужского пола, достигших 18-летнего возраста, в том числе на обучающихся в вузах.

Совет ЛСС 6 августа 2022 года на своем заседании единогласно проголосовал за то, чтобы обязательная военная служба не распространялась на студенческую молодежь.

Совет призывает министерство «объективно оценить численность молодежи» и организовать призыв на военную службу исключительно на добровольной основе.