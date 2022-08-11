Киев, 11 августа, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Известие о том, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства, иронично прокомментировал 11 августа в своем телеграм-канале политолог Владимир Корнилов:

President.gov.ua Алексей Арестович

«Арестович — президент, которого Украина заслужила. Думаю, Гордон сразу должен был заявить о намерении стать вице-президентом».

Напомним, о намерении баллотироваться в президенты Украины Арестович сказал в разговоре украинским журналистом Дмитрием Гордоном, заочно арестованным в России за распространение ложной информации о Вооружённых силах (ВС) РФ и возбуждение ненависти по национальному признаку.

«Если он [Зеленский] пойдёт на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. А если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок, я буду подаваться. [Пойдете в президенты?] Пойду!», — заявил Арестович.

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