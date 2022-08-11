Подгорица, , 07:55 — REGNUM Природные пожары распространяются и захватывают всё больше территории, приближаясь вплотную к пляжам и жилым домам в Черногории. Об этом 11 августа сообщает портал CDM.

Лесной пожар

Побережье Черногории практически полностью заволокло дымом от распространяющегося с высокой скоростью пожара, курорты, по словам очевидцев, буквально утонули в густой пелене смога.

Огонь вплотную подошёл к жилым домам и к железнодорожным цистернам, но сдержать его крайне тяжело из-за сильного ветра. Борьбу с пожаром между городами Бар и Сутоморе ведут пожарные бригады из Подгорицы, Бара, Будвы, Тивата, Ульцина и Цетине.

Возле города Бар, где ситуация крайне сложная, власти перекрыли движение автомобильного и железнодорожного транспорта. На дорогах из-за этого собрались многокилометровые заторы.

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