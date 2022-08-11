Якутск, , 07:53 — REGNUM В Якутии леса продолжают гореть в 24 местах. Наибольшее количество возгораний — в Усть-Майском районе (14), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в оперативном штабе региона.

Лесной пожар Greg Clarke

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Всего за пожароопасный сезон в Якутии возникло 513 лесных пожаров общей площадью более полумиллиона га.

Тушат три лесных пожара общей площадью почти 60 тыс. га, в том числе один находится на отдалённой и труднодоступной территории. Приостановлено тушение 21 лесного пожара территории 143 тыс. га. Не тушат также два крупных ландшафтных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, за время дождей, которые начались в августе, в республике потушили 138 возгораний.