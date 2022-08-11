Токио, , 07:50 — REGNUM На автомобильных магистралях Японии в связи с массовыми поездками граждан на свою малую родину для проведения буддийского праздника поминовения усопших ожидаются многочисленные многокилометровые заторы. Это следует из распространённых 11 августа данных японских операторов дорожного движения.

Скоростные поезда в Японии Rsa

Прогнозируется, что на дорогах с 10 по 16 августа образуется не менее 350 заторов с протяженностью каждого более 10 километров. Нагрузка на магистрали в эти дни примерно в четыре раза превысит нагрузку в аналогичный период 2021 года, когда в Японии из-за пандемии COVID-19 действовал режим чрезвычайной ситуации.

Агентство Kyodo также информирует о значительном — в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом — росте продаж в эти дни и авиабилетов на рейсы внутри страны.

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