Токио, 11 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. На автомобильных магистралях Японии в связи с массовыми поездками граждан на свою малую родину для проведения буддийского праздника поминовения усопших ожидаются многочисленные многокилометровые заторы. Это следует из распространённых 11 августа данных японских операторов дорожного движения.

Rsa Скоростные поезда в Японии

Прогнозируется, что на дорогах с 10 по 16 августа образуется не менее 350 заторов с протяженностью каждого более 10 километров. Нагрузка на магистрали в эти дни примерно в четыре раза превысит нагрузку в аналогичный период 2021 года, когда в Японии из-за пандемии COVID-19 действовал режим чрезвычайной ситуации.

Агентство Kyodo также информирует о значительном — в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом — росте продаж в эти дни и авиабилетов на рейсы внутри страны.

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