Тайбэй, , 07:50 — REGNUM Военные Тайваня завершили плановые учения с артиллерийскими стрельбами на юге острова, об этом заявил представитель 8-го армейского корпуса Тайваня в ходе беседы с журналистами.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что первый этап маневров прошел 9 августа, второй — 11 августа. Военные провели стрельбы из гаубиц калибра 155 мм и 120-мм минометов. Целью стрельб была отработка навыков на случай вторжения на остров.

При этом тайваньские власти утверждают, что учения были запланированы заранее. Якобы они не были вызваны активностью Китая и масштабными учениями НОАК в Тайваньском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народно-освободительная армия Китая пообещала регулярно проводить боевое патрулирование Тайваня в целях защиты суверенитета КНР и территориальной целостности страны. В НОАК добавили, что недавние учения показали боеспособность китайской армии.