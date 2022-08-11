Пермь, 11 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Прикамье задержан 18-летнйи житель города Химки Московской области. Его обвиняют в незаконном быте наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД Пермского края.

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По данным полиции, молодой человек работал наркокурьером в интернет-магазине. В лесах Очера он успел оборудовать 17 тайников-закладок с синтетическим наркотиком.

Москвича задержали с поличным. При досмотре у него нашли 18 свёртков с наркотическим порошком. Молодой человек имеет судимость за имущественное преступление и разбой.

Добавим, в 2021 году в Прикамье выявлено 3819 наркопреступлений. Из незаконного оборота полицией изъято 98 кг наркотических средств и психотропных веществ. 53,8% преступлений совершалось с помощью мессенджеров и социальных сетей.