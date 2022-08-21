Москва, 21 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Санкции, которые США и страны ЕС вводили против России из-за специальной военной операции, наконец, сделали своё дело. Они ударили по тем, кто их вводит, и, похоже, это стали понимать и граждане тех стран, которые там живут. Населению советуют меньше пользоваться электроэнергией, запасаться дровами, экономить воду. А качество жизни и реальные доходы по итогам 2022 года у людей могут рухнуть почти на 50%. Энергетический и экономический кризис заставит Европу переоценить происходящее, уверены эксперты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Тем временем Россия включилась в процесс импортозамещения, решает вопросы с логистикой, открывает новые производства. Как заявил в статье для Bloomberg обозреватель Хавьер Блас, Россия одерживает верх в противостоянии с Западом и на нефтяном рынке, несмотря на введенные против неё санкции.

С газом тоже всё печально, запускать трубопровод «Северный поток — 2» не хотят, население стран ЕС уже выходит на митинги, а власти признают, что зима будет сложной.

О том, как Россия противостоит санкциям, а мир погружается в глобальный энергетический кризис, читайте в трансляции ИА REGNUM.