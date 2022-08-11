Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» утром, 11 августа приземлились пять самолётов, следовавших в Тюмень. Причиной стал сильный туман в тюменском аэропорту «Рощино», сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

Терминалы A и B аэропорта «Кольцово» Владислав Фальшивомонетчик

На аэродром «Кольцово» прибыли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных вод и Череповца. Посадка на запасном аэродроме произведена в целях безопасности пассажиров.

Необходимую работу с пассажирами ведут представители авиакомпаний. Отмечается, что в ближайшее время самолёты вылетят в пункт назначения.