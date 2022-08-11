Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Реализацию программы по импортозамещению в сфере производства микрочипов начали США после подписания главой Белого дома Джозефом Байденом 10 августа соответствующего закона.

Микрочип

В Белом доме состоялась встреча с главами американских цифровых гигантов Intel, Lockheed Martin, HP. В ходе встречи Байден объявил, что власти США выделят $52 млрд на строительство предприятий по производству электроники в США, чтобы минимизировать зависимость от азиатских производителей микрочипов.

В новом законе прописан запрет на расширение производства в Китае в течение десяти лет тем компаниям, которые получат финансирование от государства.

«К сожалению, сейчас мы производим 0% высокотехнологичных полупроводников. Китай вырывается вперед, развивая эту отрасль. При этом Коммунистическая партия Китая активно настраивает американский бизнес на борьбу с новым законом», — указал Байден в своей речи, посвященной новому закону.

Эксперты полагают, что на такой шаг правительство США пошло из-за возрастания напряжённости в отношениях с Китаем из-за ситуации с Тайванем. При этом, по мнению специалистов, реализация инициативы по импортозамещению в сфере электроники будет связана со многими трудностями, несмотря на существенное финансирование из федерального бюджета.

«Америка понимает, что проигрывает в этом соревновании за правообладание чипами. Поэтому Байден и издал этот законопроект. Но сказать легче, чем реализовать. Это же целая экосистема: разработки, исследования — нужно учесть все компоненты в процессе создания. Потребуются сотни специалистов», — отметил международный стратег Эндрю Льюнг.

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