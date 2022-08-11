Омск, , 07:40 — REGNUM В Омской области за неделю с 1 по 8 августа выросли средние цены на 17 продовольственных товаров. Значительнее всего подорожали яблоки — на 4,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Яблоки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Чёрный байховый чай вырос в цене на 3%; мясные консервы для детского питания — на 2,4%; сливочное масло — на 1,7%. Баранина (кроме бескостного мяса) подорожала на 1,4%; сосиски и сардельки – на 1,2%; шлифованный рис – на 1,1%; твёрдые и мягкие сычужные сыры – на 0,8%; куриные яйца – на 0,8%; питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 0,7%; говядина (кроме бескостного мяса) – на 0,5%.

В то же время снизились средние цены на 26 товаров. Свёкла столовая подешевела на 19,3%; свежие огурцы — на 16,2%; морковь — на 12,7%.

На два товара цены не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении с 15,30% неделей ранее.

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