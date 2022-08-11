Чебоксары, , 07:40 — REGNUM В Чувашии скорректировали план приватизации республиканского имущества на 2023 года, расширив его за счёт двух объектов в селе Янтиково. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения внесены в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества республики на 2023 год. Данный план предлагается дополнить двумя объектами, расположенными в селе Янтиково Янтиковского района.

В программу приватизации включён земельный участок площадью 7595 кв. метров по улице Ленина со зданием газового участка и складом баллонов. Также план расширен за счёт включения земельного участка площадью 619 кв. метров с ветлабораторией по улице Молодёжная.

По расчётам властей, в 2023 году от приватизации государственного имущества Чувашии ожидаются поступления в республиканский бюджет не менее 13,2 млн рублей. Уточняется, что данная сумма поступит «при условии признания состоявшимися торгов, и заключения договоров купли-продажи такого имущества».

Реализация постановления возложена на министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов заявлял, что в программу приватизации государственного имущества «не просто» включается «всё подряд», а с учётом ряда факторов. Но объектов имущества «осталось не так много, всё было продано ещё до нас».

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Также Краснов отметил, говоря о промышленных предприятиях, что «они давно частные», опровергнув планы о реприватизации.

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