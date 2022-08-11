Благовещенск, , 07:36 — REGNUM В посёлке Магдагачи было прервано водоснабжение после размыва дамбы в результате сильных дождей. Подачу воды возобновили на шестые сутки, но пить её не рекомендуют, сообщило 11 августа Иа Amur. Life.

Водоснабжение Steve Johnson

Читайте также: В Амурской области остаются подтопленными 77 жилых домов

В течение пяти суток воду жителям Магдагачи привозили. Люди были вынуждены стоять в очередях. В посёлке также не работала канализация.

«Убедительная просьба не употреблять воду в пищу, пока она не пройдет дезинфекцию и не будет получена оценка Роспотребнадзора!!! О возможности употребления воды будет сообщено дополнительно. График подвоза воды будет действовать пока не будет положительной оценки специалистов!», — отметили в администрации населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье полностью залито водой село Ивановка в Зейском районе Приамурья. В населённом пункте подтоплены все 77 домов. Гребень паводка ждут в Благовещенске и ещё в нескольких населённых пунктах, расположенных по рекам Амур и Зея.