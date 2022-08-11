Кудымкар, Пермский край, , 07:36 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил через два месяца открыть долгожданную новую детскую поликлинику в Кудымкаре, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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Об ускорении открытия объекта местные жители неоднократно просили главу региона в соцсети. Стоит отметить, строительство здания завершилось зимой. Однако с наступлением весны выявили дефект — талые воды скапливаются в основании фундамента здания. В настоящее время определяют наиболее эффективный способ гидроизоляции.

Сейчас готовятся поставки оборудования в медучреждение. Губернатор дал два месяца для допоставки оборудования и поручил после этого открыть поликлинику. В ней будут принимать всех детей Коми-Пермяцкого округа. Медуслуги смогут получать свыше 17,7 тыс. маленьких пациентов округа.