Зимовниковский район, Ростовская область, , 07:35 — REGNUM Трое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Смертельная авария случилась в Зимовниковском районе в 20:30 мск 10 августа. По предварительным данным, у большегруза «Тонар» во время движения лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ — 2110.

Жертвами автокатастрофы стали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе два мальчика и девочка (возраст детей 12, 11 лет и один год).

Водителю большегруза на месте была оказана медицинская помощь, его жена и пятилетний ребёнок получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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