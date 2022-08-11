Москва, , 07:30 — REGNUM У России нет причин возобновлять поставки газа Болгарии, так как София сама стремилась провести зиму без российских энергоносителей, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что не видит причин возобновлять поставки топлива Болгарии, которая сама отказалась от импорта российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство энергетики Болгарии не исключило, что начнет переговоры с «Газпромом» о поставках газа из России, если не найдет альтернативных поставщиков. В Софии отметили, что хотят обеспечить поставки голубого топлива до наступления холодов. При этом глава минсельхоза Болгарии уже пообещал предоставить жителям дрова для отопления домов и квартир зимой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии малоимущих граждан обеспечат на зиму дровами