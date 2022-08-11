Ульяновск, , 07:25 — REGNUM В Ульяновской области установлен новый летний рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 10 августа заражение коронавирусом выявлено у 115 жителей области. Это на 17 заболевших больше, чем было сутками ранее, 9 августа (98 заболевших), — таким образом, суточный прирост составил 17,4%. Отметим, что более 100 случаев заражения коронавирусом в сутки ранее выявлялось в январе–апреле 2022 года.

Всего с начала пандемии проведено 2 211 453 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 10 августа сделано 2263 теста.

Напомним, что в Ульяновской области продолжают работать 44 стационарных и три мобильных пункта вакцинации. Также для повышения доступности вакцинации задействована работа 31 мобильной бригады.

Отметим, что выездные врачебные бригады также задействованы в рамках акции «Будь здоров, садовод»: терапевты выезжают к дачникам и проводят осмотр жителей, выдавая рекомендации для коррекции выявленных факторов риска.

Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области официально выявлено 205 067 случаев заражения коронавирусом, вылечились 199 509 пациентов (97,29%), умерли от ковида 4726 больных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области стали чаще госпитализировать в ковид-больницы