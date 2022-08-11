Ульяновск, 11 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области установлен новый летний рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 10 августа заражение коронавирусом выявлено у 115 жителей области. Это на 17 заболевших больше, чем было сутками ранее, 9 августа (98 заболевших), — таким образом, суточный прирост составил 17,4%. Отметим, что более 100 случаев заражения коронавирусом в сутки ранее выявлялось в январе–апреле 2022 года.

Всего с начала пандемии проведено 2 211 453 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 10 августа сделано 2263 теста.

Напомним, что в Ульяновской области продолжают работать 44 стационарных и три мобильных пункта вакцинации. Также для повышения доступности вакцинации задействована работа 31 мобильной бригады.

Отметим, что выездные врачебные бригады также задействованы в рамках акции «Будь здоров, садовод»: терапевты выезжают к дачникам и проводят осмотр жителей, выдавая рекомендации для коррекции выявленных факторов риска.

Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области официально выявлено 205 067 случаев заражения коронавирусом, вылечились 199 509 пациентов (97,29%), умерли от ковида 4726 больных.