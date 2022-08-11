В Ульяновской области резко возросло число вновь заболевших ковидом
Ульяновск, 11 августа, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области установлен новый летний рекорд по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, 10 августа заражение коронавирусом выявлено у 115 жителей области. Это на 17 заболевших больше, чем было сутками ранее, 9 августа (98 заболевших), — таким образом, суточный прирост составил 17,4%. Отметим, что более 100 случаев заражения коронавирусом в сутки ранее выявлялось в январе–апреле 2022 года.
Всего с начала пандемии проведено 2 211 453 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 10 августа сделано 2263 теста.
Напомним, что в Ульяновской области продолжают работать 44 стационарных и три мобильных пункта вакцинации. Также для повышения доступности вакцинации задействована работа 31 мобильной бригады.
Отметим, что выездные врачебные бригады также задействованы в рамках акции «Будь здоров, садовод»: терапевты выезжают к дачникам и проводят осмотр жителей, выдавая рекомендации для коррекции выявленных факторов риска.
Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области официально выявлено 205 067 случаев заражения коронавирусом, вылечились 199 509 пациентов (97,29%), умерли от ковида 4726 больных.