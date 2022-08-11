Челябинск, 11 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Турции во время отдыха погиб фотограф из Челябинска. Об этом его друзья написали в соцсетях.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Известно, что челябинца сбил автомобиль. Спасти его не удалось.

Теперь тело фотографа вернут на родину. Друзья погибшего готовы объявить сбор средств в помощь его родным.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь в Челябинской области случилось 254 ДТП. Погибли восемь человек, а ранены 312. Все эти показатели гораздо ниже тех, что были в июне 2021 года.