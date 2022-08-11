Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM Сотрудники ГИБДД организовали проверку водителей каршеринга в Екатеринбурге после аварии с участием арендованного автомобиля на Полёвском тракте. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Наиболее частыми нарушениями водителей каршеринга стали управление в состоянии алкогольного опьянения или без прав, а также управление арендованным автомобилем под чужим аккаунтом.

По данным УГИБДД по региону, с начала года в Свердловской области зафиксировано 21 ДТП с участием машин каршеринга. В таких авариях пострадали 34 человека, в том числе 10 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. В области зафиксирован всплеск числа ДТП. За две недели, с 18 по 31 июля, произошли 96 аварий. Показатель на 15% выше, чем за предыдущий аналогичный период.