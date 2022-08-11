Пермь, , 07:17 — REGNUM В Перми местная власть определилась с поставщиком печей для строящегося крематория. О этом глава города Алексей Дёмкин сообщил во время прямого эфира в соцсети «В Контакте».

Крематорий Jambonewspot.com

Ранее планировали закупку чешских печей. Но из-за санкций решение изменили. Теперь печи приобретут у отечественного производителя. Четыре печи поступят из Воронежа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крематории на Восточном кладбище Перми начали строить в 2013 году. Открытие запланировано на 2023 год.

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