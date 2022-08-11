Тюмень, , 07:16 — REGNUM В Тюмени вступил в законную силу приговор областного суда в отношении Рустама Д., осуждённого за бандитизм, вымогательство и незаконное ношение гранаты. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Бандиты Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

Так как 32-летний Рустам Д. заключил досудебное соглашение, уголовное дело в Тюменском областном суде рассматривалось в особом порядке. В суде он подтвердил, что с января 2019 года по июль 2020 года в Тюмени было сформировано преступное сообщество, в которое он входил.

Банда вымогала деньги и имущество у жителей Тюменской области, а также у проституток и их сутенёров. В структурных подразделениях преступного сообщества были чёткие алгоритмы действий. Перед каждым членом банд стояла своя задача, их деятельность была строго законспирирована. С жертвами бандиты встречались в людных местах, в переговорах использовались одноразовые сим-карты. Рустама Д. задержали ночью 18 ноября 2020 года. В ходе личного досмотра его автомобиля «Тойота-хай-люкс» полицейские изъяли ручную боевую гранату.

Суд приговорил Рустама Д. за участие в преступном сообществе, бандитизм, 13 эпизодов вымогательства, незаконное хранение, перевозку и ношение взрывных устройств к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, и к штрафу в 30 тыс. рублей. Уголовные дела в отношении других членов банды, в которую входил Рустам Д., находятся на различных стадиях рассмотрения, в том числе с участием присяжных заседателей.