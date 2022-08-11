Тула, 11 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Налоговая служба пытается обанкротить ООО «Металлургический завод «Ревякино». Арбитраж Тульской области до 9 сентября 2022 года оставил иск без движения из-за допущенных недочётов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от управления ФНС по Тульской области поступил в базу 2 августа 2022 года. В качестве основания заявлен долг в размере 94 328 486,72 рубля.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован в декабре 2018 года. С 23 мая 2022 года компания числится в стадии ликвидации. Процесс должен быть завершён до 16 мая 2023 года. Владелец и директор компании — Эльдар Замолдинов.

По данным базы «Контур. Фокус», выручка завода в 2021 году составила 460 млн рублей против 1,08 млрд рублей годом ранее. По итогам 2021 года чистый убыток был 21 млн рублей, а в 2020 году — 338 млн рублей. Среднесписочная численность персонала на начало 2022 года была около 150 человек против почти 300 человек за год до этого.